Mötley Crüe-Saitenstreichler John 5 stellt klar: Bei den Glam-Metallern aus Kalifornien kommen live keine Instrumente vom Band.

In der Vergangenheit kamen immer mal wieder Spekulationen auf, dass Mötley Crüe bei ihren Konzerten nicht alles live spielen und womöglich instrumentale Backingtracks am Laufen haben. John 5, seines Zeichens Nachfolger des gesundheitsbedingt ausgestiegenen Gitarristen Mick Mars, hat sich jüngst in einem Interview regelrecht darüber gefreut, endlich ein für alle Mal mit diesen Gerüchten aufräumen zu können. Alles handgemacht "Ich bin so froh, dass du das angesprochen hast", entgegnet der Saitenhexer von Mötley Crüe im Thinking About Guitar-Podcast. "Die Leute wollen nicht darüber reden. Doch ich bin glücklich, dass du es aufs Tableau gebracht hast, denn das ist der Punkt.…