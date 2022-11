YouTuber Tom BetGeorge liefert mit ‘Master Of Puppets’ von Metallica eine herausragende Sound- und Lichter-Show zur diesjährigen Halloween-Saison.

Tom BetGeorge bereichert YouTube bereits seit Jahren mit Beiträgen seiner außergewöhnlichen Licht- und Sound-Installationen an seinem Eigenheim, wobei er sich insbesondere während der Halloween- und Weihnachts-Saison verausgabt. Im Rahmen seiner Metallica-Interpretation scheint er sich diesmal allerdings selbst übertroffen zu haben. Mit einer spektakulären Drohnenlichter- und Sound-Show leitet Tom die diesjährige Spooky-Season ein und fährt dabei scharfe Geschütze auf. In Anlehnung an das Eddie Munson-Metallica-Finale der vierten Staffel von ‘Stranger Things’, das inoffiziell zum Serien-Sensationsmoment von 2022 erkoren wurde, kreierte Tom BetGeorge seine diesjährigen Bestrebungen rund um das genannte Phänomen. Flackernde Lichter singen und tanzen als Halloween-typische Motive zu dem Metallica-Klassiker…