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Béton Armé live in Essen 25.09.2026

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Adresse:
Deltapark, Essen
Frohnhauser Straße 75
45143 Essen

Künstler: Béton Armé

Ort: Deltapark, Essen

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Parkway Drive: Ben Gordons Bruder hat sein Urteil erhalten
Parkway Drive
Der Bruder von Parkway Drive-Drummer Ben Gordon wurde von einem Gericht in Byron Bay verurteilt, weil er Sex mit einer Minderjährigen hatte.
Parkway Drive haben vor rund zwei Monaten zugegeben, dass sich Jed Gordon (der Bruder von Schlagzeuger Ben Gordon) schuldig bekannt hatte, in den frühen Nullerjahren Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen gehabt zu haben. Pikant war das unter anderem deshalb, weil Jed einige Zeit für die Band im Merchandise-Bereich gearbeitet hatte. Am Donnerstag, den 28. Mai 2026 bekam Jed sein Urteil verlesen, wie ABC News berichtet. Glimpflich davon gekommen So sah der Byron Bay Local Court von einer Haftstrafe für den 45-Jährigen ab — rechtlich möglich wären bis zu zwölf Jahre Gefängnis gewesen. Stattdessen wurde der zwischenzeitlich Angestellte von Parkway Drive zu…
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