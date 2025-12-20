Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Betontod live in Hannover 01.08.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Betontod

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Lord Of The Lost helfen Hamburgs Ärmsten
Bedürftigen-Weihnachtsfeier in Hamburg mit Lord Of The Lost
Bei „Mehr als eine warme Mahlzeit“ zeigen Lord Of The Lost in Hamburg Herz statt Show – und servieren Bedürftigen einen Abend voller Wärme, Würde und echter Nähe.
Hamburg, 4 Grad, Nieselregen, windig und grau. Doch in der Fischauktionshalle Altona strahlen an diesem Abend rund 450 Augenpaare. Bereits zum zwölften Mal hat hier Anfang Dezember die Bedürftigen-Weihnachtsfeier „Mehr als eine warme Mahlzeit“ stattgefunden. Und zwischen dampfenden Tellern, prall gefüllten Geschenketüten und 140 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern stehen in diesem Jahr drei Männer, die sonst andere Bühnen gewohnt sind: Chris Harms, Klaas Helmecke und Benjamin Mundigler von Lord Of The Lost. Normalerweise spielen sie vor Tausenden. Heute tragen sie Kaffeetassen, servieren ein Drei-Gänge-Menü und reden mit Menschen, die in Hamburg kaum jemand wahrnimmt, obwohl sie mitten in der Stadt…
Weiterlesen
Zur Startseite