In Extremo kündigen ihre Burgentour für 2026 an. Insgesamt acht Shows an ausgewählten Burgen und historischen Orten.

In Extremo zählen zu den großen Innovatoren der modernen Musikgeschichte: Als erste Band, die mittelalterliche Instrumente, archaische Kraft und wuchtige Rock-Energie miteinander verschmolz, haben sie ein eigenes Genre erschaffen – kompromisslos, unverwechselbar und seit Jahrzehnten stilprägend. Wer In Extremo live erlebt hat, weiß: Diese Band baut nicht einfach Bühnen, sie erschafft Welten. Mit ihrer legendären Burgentour haben In Extremo schon früh ein Open Air-Erlebnis definiert, das weit über ein Konzert hinausgeht: ein Spektakel aus Feuer, Geschichte und Klanggewalt. Im Sommer 2026 kehrt dieses Ausnahmeformat endlich zurück: Für acht Termine bringen In Extremo ihre imposanten Liveshows an ausgewählte Burgen und historische…