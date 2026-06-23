Vor 35 Jahren waren Van Halen eigentlich auf Höhenflug - intern sah das aber anders aus. Wir blicken zurück.

FOR UNLAWFUL CARNAL KNOWLEDGE (auch liebevoll: F.U.C.K.) ist eines dieser Alben, die nicht einfach erscheinen, sondern erarbeitet werden müssen - von der Band, vom Produzenten, vom Hörer. 1991 waren Van Halen längst eine Maschine, die zuverlässig Nummer eins‑Platten ausspuckte, doch hinter den Kulissen knirschte es. Ein Jahr lang schufteten Eddie Van Halen, Sammy Hagar und der Rest der Band an diesem Album, und dieses Ringen hört man: ein Werk, das zurück zu den harten Wurzeln will, aber gleichzeitig unter dem eigenen Anspruch ächzt. Dass es trotzdem drei Wochen lang die Spitze der Billboard Charts blockierte, sagt viel über die Strahlkraft…