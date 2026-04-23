Roger Waters hat kürzlich vom Israel-Unterstützer David Draiman erfahren, was ihn sogleich zu einem launischen offenen Brief animierte.

Das hier ist eine Meldung, zu der man sich am besten eine Tüte Popcorn holt. Denn zwei streitbare Figuren, die gegensätzliche Positionen zum Krieg im Gazastreifen einnehmen, krachen hier ineinander. Auf der einen Seite steht Disturbed-Frontmann David Draiman, welcher kürzlich beim The Magnificent Others-Podcast von Smashing Pumpkins-Frontmann Billy Corgan zu Gast war. Dabei nahm der Glatzkopf wie gewohnt auch zu Israel und den Palästinensern Stellung. Auf der anderen Seite steht Roger Waters. Für Menschenrechte Letzterer hat es sich zur Leidenschaft gemacht, Israel zu kritisieren. Der Pink Floyd-Veteran bekam Wind von Draimans Besuch bei Corgan und reagierte seinerseits mit einer Art…