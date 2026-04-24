Rammstein präsentieren in ihrem Berliner Laden demnächst zahlreiche von Fans angefertigten Kunstgegenstände.

Auch nach der Affäre um Till Lindemann, dem die Staatsanwaltschaft bekanntlich nichts nachweisen konnte, halten die meisten Fans weiterhin treu zu Rammstein. Dies belegt auch eine Ausstellung, die die Band in rund einem Monat in Berlin eröffnet. Dabei zeigt das Sextett alle möglichen Kunstgegenstände, die Anhänger der Gruppe eingesandt beziehungsweise den Musikern haben zukommen lassen. Echte Hingucker "Rammstein erhalten jeden Tag Kunstwerke von Fans auf der ganzen Welt", informieren Till Lindemann und Co. "Das fängt bei ausgeklügelten Illustrationen an und geht bis zu kreativen Konstruktionen. Diese Stücke sind alle katalogisiert und sicher im Fan-Archiv aufbewahrt. Oft sehen nur die Band…