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Concrete Vehicles live in Berlin 16.09.2026

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Künstler: Concrete Vehicles

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Electric Callboy kündigen "Tanzneid World Tour" an
Electric Callboy
Electric Callboy geben weiter Gas und schwingen sich Anfang 2027 direkt wieder auf die europäischen Live-Bühnen.
Electric Callboy lassen nichts anbrennen. Die Castrop-Rauxeler werden am heutigen Mittwoch ihr letztes Konzert der aktuell laufenden Tournee durch Nordamerika absolvieren. Außerdem stehen dieses Jahr neben einigen Festival-Auftritten noch Gastspiele in Japan (August) und Australien (September) an. Doch damit nicht genug: Das Sextett will es auch Anfang 2027 live wieder wissen — und zwar in europäischen Gefilden. Das Eisen schmieden Klarsänger Nico Sallach, Shouter Kevin Ratajczak, Bassist Daniel Klossek, Schlagzeuger Frank Zummo (Ex-Sum 41) sowie die beiden Gitarristen Daniel „Danskimo“ Haniß und Pascal Schillo haben die "Tanzneid World Tour" angekündigt. Von Ende Januar bis Anfang März 2027 werden die Electrocore-Überflieger…
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