Dave Mustaine hätte nichts dagegen, sein Verhältnis zu Metallica komplett zu reparieren — und zwar mit einer gemeinsamen Konzertreise.

Aufgrund der unmittelbar bevorstehenden Veröffentlichung des letzten Megadeth-Albums gibt Dave Mustaine Interviews ohne Unterlass. Und wegen der darauf enthaltenen Neuinterpretation des Metallica-Klassikers ‘Ride The Lightning’ kommt dabei auch stets seine vorherige Gruppe zur Sprache. Im Gespräch bei Revolver brachte "Megadave" nun eine Idee dafür vor, um das nicht ganz leichte Verhältnis zu seinen einstigen Band-Kollegen ein für alle Mal zu kitten. Allheilmittel "Ich habe sie gemocht", ordnet Mustaine ein. "Wenn die Freundschaft neu gestartet würde, würde mich das nicht stören. Ich würde es akzeptieren und glaube, es wäre schön, nochmals auf manche der alten Zeiten zurückzukommen. Aber ich fürchte einfach,…