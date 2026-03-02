Mit dem Ende Februar erscheinenden SIDE 1 beginnt der 50-jährige Philip Shouse seine Solokarriere als Sänger und Gitarrist.

METAL HAMMER: Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung? Philip Shouse: Eine Pressung von THE BEATLES auf weißem Vinyl aus dem Jahr 1978! MH: Welche Platte hat dein Leben verändert? PS: Da gab es wirklich viele. Ein für mich sehr wichtiges Album war das Debüt von Van Halen. 'Eruption' hat mein Leben verändert und mich ab dem ersten Hören auf einen neuen Kurs gebracht. Danach war ich ein…