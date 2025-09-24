Justin Sane, der einstige Frontmann von Anti-Flag, wurde wegen sexueller Belästigung und Missbrauch zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.

Es ist der 20. Juli 2023, an dem Anti-Flag überraschend und zunächst ohne jegliche Begründung ihre Auflösung bekanntgeben. Wenige Tage später folgt ein Statement und es wird klar: Gegen Frontmann Justin Sane (bürgerlich: Justin Geever) werden schwere Vorwürfe erhoben. In einem Podcast beschuldigte eine Frau den Sänger, sie vergewaltigt zu haben. Sane bestritt die Vorwürfe umgehend. Seine Kollegen distanzierten sich dennoch von ihm. 60 (oder mehr) mögliche Opfer Als der Stein einmal ins Rollen gebracht wurde, meldeten sich zwölf weitere Frauen mit ähnlichen Anschuldigungen. Einige sollen zum Tatzeitpunkt sogar minderjährig gewesen sein. Im November 2023 reichte Kristina Sarhadi (die Frau…