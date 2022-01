The Elder Scrolls Online: Neuer Trailer zeigt kommende Inhalte

Mit ‘Horizon Forbidden West’ steht im kommenden Jahr ein wahrer Open World-Blockbuster an. Entsprechend gewaltig sind die Gegner, die es zu bezwingen gilt.

In ‘Horizon Zero Dawn’ durfte sich die Protagonistin Aloy bereits so manchen Maschinenungeheuern in den Weg stellen. Mit der Fortsetzung ‘Horizon Forbidden West’ setzt der Entwickler Guerrilla Games aber noch einen drauf und lässt die Feinde ein ganzes Stück furchteinflößender erscheinen! Das nun gezeigte Untier hört auf den Namen "Slitherfang". Dabei handelt es sich um eine riesige Metallschlange. Der entsprechende Videoausschnitt offenbart zwar wohl nicht den kompletten Kampf mit dem vorgestellten Gegner, verrät aber zumindest ein paar der bösartigen Angriffe, die die Roboterschlange auf Lager hat. So ist es "Slitherfang" möglich Schallwellen auszusenden, die Aloy kurzzeitig lähmen und bewegungsunfähig machen.…