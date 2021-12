Horizon Forbidden West: Roboterschlange macht Aloy das Leben schwer

auch interessant

In ‘Horizon Zero Dawn’ durfte sich die Protagonistin Aloy bereits so manchen Maschinenungeheuern in den Weg stellen. Mit der Fortsetzung ‘Horizon Forbidden West’ setzt der Entwickler Guerrilla Games aber noch einen drauf und lässt die Feinde ein ganzes Stück furchteinflößender erscheinen!

Das nun gezeigte Untier hört auf den Namen „Slitherfang“. Dabei handelt es sich um eine riesige Metallschlange. Der entsprechende Videoausschnitt offenbart zwar wohl nicht den kompletten Kampf mit dem vorgestellten Gegner, verrät aber zumindest ein paar der bösartigen Angriffe, die die Roboterschlange auf Lager hat. So ist es „Slitherfang“ möglich Schallwellen auszusenden, die Aloy kurzzeitig lähmen und bewegungsunfähig machen. Zudem kann das Ungeheuer Gift spucken und mit seinem Schweif elektrische Angriffe ausführen. Aus dem Vorgängerteil ‘Horizon Zero Dawn’ sind bereits einige größere Boss-Gegner bekannt. „Slitherfang“ scheint aber in puncto Größe die bisherigen metallenen Feinde deutlich zu übertreffen.

Horizon Forbidden West auf Amazon.de bestellen!

‘Horizon Zero Dawn’ konnte sich mit seinem apokalyptischen Maschinenszenario und der offenen Spielwelt eine enorme Fangemeinde aufbauen. Kaum verwunderlich also, dass Guerrilla Games mit dem Nachfolger die Messlatte in allen Belangen noch ein paar Stufen höher anlegen will. ‘Horizon Forbidden West’ erscheint voraussichtlich am 18. Februar 2022 für die PlayStation 4 und PlayStation 5.