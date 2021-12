God Of War – Ragnarök: Wurde das Veröffentlichungsdatum geleakt?

Eigentlich sollte ‘God Of War – Ragnarök’ noch 2021 erscheinen. Doch das Götterepos wurde, wie viele andere Titel ebenfalls, von der pandemiebedingten Verschiebungswelle erwischt und schwappt nun – entgegen der usprünglichen Planung – in das kommende Jahr. Ein genaues Releasedatum war bisher jedoch unbekannt. Ein Leak könnte nun allerdings einen möglichen Termin die Veröffentlichung zu Tage gefördert haben. Wie aus einem Tweet von PlayStation Game Size hervorgeht, soll das Spiel demnach am 30. September 2022 erscheinen. Das angebliche Datum haben die Betreiber des entsprechenden Twitterprofils eigenen Angaben zur Folge aus der PlayStation Datenbank ausgelesen. Dieser Termin gilt aber bisher nicht als bestätigt. Ob und wann von offizieller Seite ein Statement in dieser Sache folgt, ist ebenfalls nicht bekannt.

🚨 According To Playstation Database , God of War Ragnarök Coming September 30th 2022 🟨 Maybe it’s Just Place-Holder ! 🟧 #PS5 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/g6y61iYMxC — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

Wie bei allen Leaks gilt: Die Information sollte mit Vorsicht genossen werden – obwohl PlayStation Game Size sich in der Vergangenheit als zuverlässiger Leaker herausgestellt hat. Trotzdem ist es möglich, dass sich das mutmaßliche Veröffentlichungsdatum als falsch herausstellt und es sich bei dem entdeckten Termin lediglich um einen Platzhalter handelt. Als gesichert gilt lediglich, dass ‘God Of War – Ragnarök’ laut Plan im kommenden Jahr für die PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen soll.