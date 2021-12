PlayStation 5: Endlich wird die Sony-Konsole bunt!

Lange haben die Sony-Jünger auf eine schwarze PlayStation 5 gehofft – nun wurden ihre Gebete erhört. Neben einer dunklen Ausführung soll es außerdem zukünftig die Möglichkeit geben, die Konsole noch in diversen anderen Farben zu schmücken. Die Controller gibt es ebenfalls in den passenden Farben.

Bunt, aber ausverkauft

Wie Sony bekanntgab, wird die PlayStation 5 schon bald in neuem Glanz erstrahlen (Quelle: PlayStation.Blog). Neben den inzwischen in „Cosmic Red“ und „Midnight Black“ erhältlichen DualSense-Controllern wird ebenfalls die bisher lediglich in weiß erhältliche Abdeckung in besagten Farben nachgereicht. Neben den beiden bereits erhältlichen Controllerfarben soll es auch möglich sein, die PlayStation 5 in „Nova Pink“, „Starlight Blue“ und „Galactic Purple“ zu färben. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die bisherige Abdeckung entfernen und gegen eine der neuen auszutauschen. Erhältlich werden diese in den selben Farben wie auch die Controller sein.

PlayStation 5 bei Amazon.de bestellen!

Die neuen Cover für die PlayStation 5 sollen sowohl für die digitale Variante der Konsole als auch für die konventionelle Ausführung mit Blu-Ray-Laufwerk erhältlich sein. Das Erscheinungsdatum der einzelnen Cover- und Controllerfarben variiert dabei jedoch. Die bunten Abdeckungen in den Farben „Midnight Black“ und „Cosmic Red“ sollen bereits Anfang 2022 verfügbar sein. Interessenten der Ausführungen „Nova Pink“, „Starlight Blue“ und „Galactic Purple“ müssen sich allerdings voraussichtlich bis zur Jahresmitte gedulden. Zudem kann das Erscheinen der neuen Controllerfarben darüber hinaus abweichen.