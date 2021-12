Tiny Tina’s Wonderlands: Borderlands-Spin Off erscheint kommendes Jahr

Freunde der Action-Lootshooter-Reihe ‘Borderlands’ aufgepasst: 2K und Gearbox Software veröffentlichen im kommenden Jahr das Spin Off ‘Tiny Tina’s Wonderlands’. Ein Story-Trailer gibt erste Eindrücke preis. Und dem Bildmaterial nach zu urteilen geht es dort ähnlich verrückt zu wie in den Spielen der Hauptreihe.

Kunterbunte Bleigefechte

Der erste Eindruck des Bewegtbildmaterials verrät zugegebenermaßen noch nicht allzu viel über ‘Tiny Tina’s Wonderlands’. Doch enttäuschen wird das Spiel treue Anhänger der Serie wohl kaum. Erneut geht es bis an die Zähne bewaffnet durch eine illustre Welt voll durchgedrehtem Humor und reichlich Kanonenfutter. Von der namensgebenden Tiny Tina werdet ihr in den Kampf gegen den tyrannischen Widersacher Dragon Lord und dessen Skeletarmee geführt. Wie gewohnt werdet ihr auf dem Weg reichlich Ausrüstung finden und euer Waffenarsenal stetig aufwerten. Als sogenannte Schicksalsbringer habt ihr selbst den Ausgang der sich anbahnenden Schlacht in der Hand. Oder zumindest teilweise, denn die bereits aus ‘Tiny Tina’s Sturm auf die Drachenfestung’ bekannte Namensgeberin führt euch als Pen&Paper-Gamemaster durch die chaotische Spielwelt ihres ‚Bunkers & Badasses‘-Tabletop-Rollenspielabenteuers.

Nicht zuletzt deshalb dürften im kommenden Ableger des Franchises die ohnehin schon starken Rollenspielelemente noch etwas mehr an Bedeutung gewinnen als bisher gewohnt. So geht es auf euerem Abenteuer nicht nur durch finstere Verliese, sondern ihr habt darüber hinaus auch größere Freiheiten, was die Charaktererstellung anbelangt. Statt auf die üblichen, vorgefertigten Kammerjäger zurückzugreifen, sollt ihr beispielsweise die Wahl zwischen bekannten Fantasywesen wie Orks und Elfen haben. ‘Tiny Tina’s Wonderlands’ erscheint voraussichtlich am 25. März für Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und für den PC exklusiv im Epic Games Store.