The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo Switch)

Während Fans der ‘The Legend Of Zelda’-Reihe derzeit auf den Nachfolger des umjubelten Serien-Meilensteins ‘The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild’ warten, versüßt Nintendo den Ungeduldigen die Zwischenzeit mit einem — im wahrsten Sinne des Wortes — älteren Ableger der traditionsreichen Videospielsaga. Die Neuauflage ‘The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD’ behandelt nämlich die Anfänge der gesamten Erzählung. Allen voran die Entstehung des legendären Master-Schwerts, mit welchem sich der schweigsame Recke Link durch Nintendos quietschbunte Abenteuer schlägt.

Wie alles begann…

‘The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD’ setzt vor allen anderen Teilen der Serie an. Die Geschichte bleibt dafür aber ähnlich vertraut. Als Protagonist Link besucht ihr die Ritterakademie in eurer Heimat, dem Wolkenhort, lernt auf überdimensionierten Wolkenvögeln zu fliegen und verbringt die Freizeit mit eurer Jugendfreundin Zelda. Was sich unter den Wolken befindet, bleibt zunächst verborgen. Doch dann verschwindet Zelda plötzlich eines Tages. Nun müsst ihr als tapferer Held die Verschollene vor den Fängen des Böse retten und euch in die unbekannten Tiefen des Erdreichs stürzen. Kommt euch vertraut vor? Richtig: Die ‘Zelda’-Faustformel wurde, bis auf die üblichen erzählerischen Abweichungen, trotz einiger Neuerungen nicht gebrochen. Erzählerisch bleibt alles beim Alten. Frischen Wind bringt das Remake des einstigen Wii-Ablegers dennoch mit sich.

Die ehemalige „Fuchtelsteuerung“ des Originals wurde nun um eine optionale Knopfsteuerung erweitert — ein merklicher Gewinn für die Neuauflage. Endlich ist nun kein wildes Gestikulieren vor dem Fernseher mehr notwendig, um Link seine Feinde bezwingen zu lassen. Das macht das Spielerlebnis nicht nur weitaus angenehmer, auch die nun frei bewegbare Kamera ermöglicht einen wesentlich besseren Überblick der Umgebung.

Leider funktioniert beides nicht komplett reibungslos. Bei ausgewählter Knopfsteuerung wird der Analog-Stick des rechten Joy-Cons für den Gebrauch der Klinge einfach in die entsprechende Richtung bewegt. Nicht jeder Schwertstreich geht auf diese Weise locker-flockig von der Hand. Besonders in hektischen Passagen artet das Ganze nicht selten in wildes „Button-Smashing“ aus. Nichtsdestotrotz stellt beides eine ungemeine Bereicherung dar. ‘The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD’ lässt sich so ganz gemütlich auf der heimischen Couch genießen!

