Vor drei Jahren veröffentlichten die Entwickler von ByteRockers‘ Games bereits die Standard-Version ihres Jump’n’Run-Abenteuers ‘Gelly Break’. Die nun erschienene Neuauflage trägt nicht nur den Namenszusatz ‘Deluxe’, sondern kommt auch mit leicht erweitertem Umfang daher – praktischerweise gleich für alle Plattformen der aktuellen Konsolengeneration. Am bewährten Spielkonzept ändert sich hingegen nichts.

Klebriger Koop-Spaß

Die Hintergrundgeschichte des farbenfrohen Mehrspielerhüpfers ist schnell abgehandelt: Ihr schlüpft – wahlweise allein oder mit einem Mitspieler – in die Rollen der beiden Gellys Gel und Lee. Zusammen müsst ihr euren Heimatplaneten vor dem bösen Evil Blob retten, welcher sich mit seiner Evil Corporation um das Zuhause der beiden Protagonisten breitmacht. So weit, so simpel. Doch die Story ist mehr nebensächliches Beiwerk als die eigentliche Attraktion des Spiels. Viel wichtiger sind dafür die Mechaniken, mit denen ‘Gelly Break Deluxe’ im Koop-Modus überzeugen will. Schließlich liegt das Hauptaugenmerk des Spiels eben genau darauf. Und das klappt weitestgehend sogar ziemlich gut.

Im Koop-Modus seid ihr nämlich unweigerlich auf eine eingespielte Zusammenarbeit angewiesen. Während ihr allein alle Aktionen selbst ausführen könnte, stellt sich das Jump’n’Run im Mehrspielermodus durchaus als kleine Herausforderung dar: Gel und Lee verschmelzen zu einer Einheit. Ein Spieler übernimmt die Kontrolle über die Bewegungen, der andere schießt per Analogstick auf die anrollenden Feinde. Durch gleichzeitigen Knopfdruck beider Spieler könnt ihr die Rollenverteilung tauschen oder euch in zwei Gelees aufsplitten.

Die zeitweilige Trennung ist notwendig, um erfolgreich durch die Level zu kommen. Manche Umweltinteraktionen können nur von Gel, beziehungsweise von Lee durchgeführt werden. Ein stetiger Wechsel ist also unumgänglich. Das kann vor allem in hecktischen Passagen manchmal etwas knifflig werden – und bei Misslingen durchaus für den einen oder anderen Lacher sorgen. Am Ende erwartet euch häufig ein Boss-Kampf. Besonders herausfordernd sind diese zwar nicht, wirklich als störendes Übel wird dieser Umstand aber auch nicht wahrgenommen. In der Regel reichen hier Dauerfeuer und mäßig gutes Ausweichen aus, um die finalen Showdowns zu meistern.

Lohnt sich das Deluxe-Upgrade?

‘Gelly Break Deluxe’ dürfte wohl für niemanden eine Jump’n’Run-Offenbarung darstellen. Die Steuerung ist weitestgehend simple, die Hintergrundgeschichte nur schmückendes Beiwerk. Seid ihr solo unterwegs, dann wird das Gelee-Abenteuer obendrein schnell zur schnarchigen Hüpforgie. Zu zweit hingegen werden so manche Genre-Fans – oder zumindest die, welche noch nicht mit dem Original vertraut sind – durchaus ihre Freude mit ‘Gelly Break Deluxe’ haben. Die kurzweiligen Level sorgen zumindest zwischenzeitlich für spaßige Unterhaltung in einem wirklich gelungenem Koop-Modus.

Ihr wollt euch selbst einmal an ‘Gelly Break Deluxe’ versuchen? Kein Problem! Seit dem 12. August ist das Spiel für jeweils 19,99 Euro auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X sowie über Steam verfügbar.

