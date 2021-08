Minecraft Dungeons: Diese Woche könnt ihr das Spiel kostenlos zocken!

Zeit für ein Upgrade: Die Nintendo Switch erscheint im Oktober in einer verbesserten Version mit OLED-Display und weiteren neuen Features.

Ab sofort könnt ihr die Nintendo Switch (OLED) vorbestellen. Bei einigen Händlern ist die Konsole bereits vergriffen. Wir verraten euch, an welchen technischen Stellschrauben Nintendo nachgebessert hat, wo ihr die Switch-Neuauflage derzeit noch ergattern könnt und wie viel sie kostet. Aus alt mach neu Inzwischen scheint es Tradition zu haben der hauseigenen Konsole nach einigen Jahren neuen Glanz zu verleihen. So tat es beispielsweise Sony mit der PlayStation 4 Pro und Microsoft mit der Xbox One X. Wie Nintendo am 6. Juli enthüllte, soll nun auch die aktuelle Konsole des japanischen Videospielkonzerns - die Nintendo Switch - neu aufgelegt werden.…