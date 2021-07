Diablo 3: Altbekanntes Feature aus dem Vorgänger kehrt zurück

In der 24. Season von Diablo 3 könnt ihr die aus dem Vorgängerteil bekannten ätherischen Items ergattern. (Quelle: Blizzard Entertainment)

auch interessant

Die Ethereals sind zurück!

Nicht wenige Hack-and-Slay-Veteranen greifen lieber auf den komplexeren zweiten Teil der Reihe als auf ‘Diablo 3’ zurück. Und auch wenn mit ‘Diablo 2: Resurrected’ in Kürze eine Neuauflage des Lieblingsablegers vieler Fans erscheinen soll, haucht Blizzard dem aktuellen Serientitel nun neues Leben ein – und bedient sich dafür eines Features aus dem Vorgängerteil.

Mit der 24. Season von ‘Diablo 3’ kehren nun nämlich die als „Ethereals“ bekannten Waffen zurück. Diese äußerst seltenen, ätherischen Items konnt ihr während der gesamten Season sammeln. Anders als jedoch noch in ‘Diablo 2’ verschwinden diese nicht unwiederbringlich, sobald sie nach einer gewissen Gebrauchszeit zerstört werden. Zwar könnt ihr zerbrochene Ethereals wieder reparieren, dies ändert aber nichts an ihrer Flüchtigkeit. Sobald die 24. Season endet, werden auch die ätherischen Gegenstände wieder aus dem Spiel entfernt – selbst jene, die sich bereits in eurem Besitz befinden.

Deshalb hat sich Entwickler Blizzard natürlich einen kleinen Kniff überlegt, um sammelwütige ‘Diablo’-Zocker bei der Stange zu halten. Wem es gelingt, alle 21 Ethereals (insgesamt drei Stück pro Klasse) zu sammeln, der schaltet auch über die 24. Season hinaus zumindest das Aussehen der begehrten Gegenstände als Transmog-Option frei. So könnt ihr eurem regulären Waffenarsenal immerhin den Look der raren Dämonenniederstrecker verpassen!

Diablo 3: Reaper Of Souls auf Amazon bestellen!

Wem auch der aktuelle Retroservice von ‘Diablo 3’ nicht zusagt, der muss sich bis zum Remaster des zweiten Teils – ‘Diablo 2: Resurrected’ – nicht mehr lange gedulden. Die Neuauflage erscheint aller Voraussicht nach am 23. September 2021.