Nintendo Switch (OLED): Vorbestellung ab sofort möglich

Megadeth-Gitarrist und Sänger Dave Mustaine mischt seit Kurzem beim Videobotschaftsdienst Cameo mit und ruft dafür ordentliche Beträge auf.

In den Sozialen Medien gibt es laufend neue Entwicklungen und Vernetzungsmöglichkeiten. Einer der jüngsten Trends ist Cameo. Mittels dieser US-amerikanischen Website beziehungsweise App können Promis personalisierte Grußbotschaften für Fans aufnehmen und an diese schicken. Das Ganze machen diese Berühmtheiten gewiss nicht für lau, sondern gegen eine geringe Gebühr. Megadeth-Frontmann Dave Mustaine mischt hierbei übrigens auch mit. So ist der Musiker seit vergangener Woche ebenfalls auf Cameo. Das Honorar, das Mustaine für eine Videobotschaft aufruft, in der er zum Beispiel einem Bewunderer ein Geburtstagsständchen trällert, lag anfangs bei 150 Dollar (127 Euro). Dabei ist jedoch es nicht lange geblieben. Schnell hat…