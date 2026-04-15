Hypocrisy und Pain-Frontman Peter Tägtgren hat keine Lust, KI für seine Musik zu verwenden, sieht sie aber dennoch als Werkzeug für andere.

Das Thema Künstliche Intelligenz treibt aktuell viele um, weswegen auch immer wieder Musiker dazu in Interviews befragt werden. Pain und Hypocrisy-Sänger Peter Tägtgren hat einen sehr nüchternen Blick auf die Verwendung von KI in der Musik. Im Interview mit dem polnischen Noise Magazine offenbart er seine Meinung dazu. Ideen Auf die Frage, ob er je KI in seiner Musik verwendet hätte, antwortet er: "Nein. Ich weiß, dass manchmal KI-Zeug auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal gepostet wird und ich sehe, wie die Leute kommentieren, dass sie es hassen. Sie mögen das nicht. Aber nein. Ich habe noch nicht einmal darüber nachgedacht, das…