Exhorder müssen Drummer Sasha Horn ziehen lassen, der sich mehr um seine Familie und eigene kreative Projekte kümmern will.

Bei den Thrash-Metallern Exhorder tut sich etwas im personellen Bereich. Trommler Sasha Horn hat sich dazu entschieden, der Band den Rücken zu kehren, um sich fortan "auf sein Privatleben zu fokussieren". Als zeitweise Vertretung an den Fellen konnte das Quartett Corey Pierce von God Forbid rekrutieren. Einen dauerhaften Nachfolger für Horn muss die Formation aus New Orleans erst noch auftreiben. Die Familie ruft "Nach mehr als acht Jahren als Schlagzeuger für Exhorder hat sich Sasha Horn entschlossen, sich bis auf Weiteres vom täglichen Rock-Lebensstil zurückzuziehen, um sich auf sein persönliches Leben zu konzentrieren", heißt es im zugehörigen Statement. "Die Entscheidung…