Judas Priest-Ikone Glenn Tipton gibt sich laut Richie Faulkner redlich Mühe, sich nicht von seiner Parkinson-Erkrankung unterkriegen zu lassen.

Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner hat in einem Interview mit dem brasilianischen Rolling Stone Auskunft über den Gesundheitszustand von Glenn Tipton gegeben. Letzterer laboriert bekanntermaßen an der degenerativen Nervenkrankheit Parkinson, weswegen der 77-Jährige nur mehr sporadisch für die Zugaben ‘Metal Gods’, ‘Breaking The Law’ und ‘Living After Midnight’ mit den britischen Metal-Göttern auf der Bühne steht und von Produzent Andy Sneap vertreten wird. "Glenn geht es gut", weiß Faulkner zu berichten. "Er war mit uns im Februar bei den Grammys in Los Angeles. Jeder weiß, dass Parkinson eine Abnutzungskrankheit ist. Ich nehme an, man kann es auf einem gewissen Level halten,…