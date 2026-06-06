Exklusive Doro-Vinyl nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe – mit den verlorenen Warlock-LIVE-Songs.

Gemeinsam mit Doro Pesch veröffentlicht METAL HAMMER eine einmalige 7“-Scheibe – dieses einzigartige Sammlerstück gibt es nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe! 1993 erschien das erste Live-Album der Metal-Queen. Im Juli erhält LIVE von Doro seine lang erwartete Vinylneuauflage – doch nicht alle Songs des Originals haben darauf Platz gefunden! Die LIVE-Versionen der beiden legendären Warlock-Stücke ‘Burning The Witches’ und ‘Metal Tango’ gibt es auf Platte nur bei uns. Da ‘Metal Tango’ schon auf der 1993 veröffentlichten 12“-Fassung fehlte, erscheint es in METAL HAMMER-Ausgabe 07/2026 sogar zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl! Ein historisches Sammlerstück, das wir mit einer…