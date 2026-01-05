Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Kreator: Neues Album ist „stark“, findet Frédéric Leclercq

Frédéric Leclercq (zuletzt bei Dragonforce aktiv) bedient neuerdings bei Kreator die vier tiefen Saiten
Frédéric Leclercq (zuletzt bei Dragonforce aktiv) bedient neuerdings bei Kreator die vier tiefen Saiten
Foto: Promo/Nuclear Blast. All rights reserved.
von
Am 16. Januar veröffentlichen Kreator ihr 16. Studioalbum KRUSHERS OF THE WORLD. Laut Bassist Frédéric Leclercq hat sich das Warten gelohnt.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Frédéric Leclercq zeigt sich im Interview mit Devil’s Horns stolz auf das kommende Werk von Kreator, KRUSHERS OF THE WORLD. Dennoch blickt er selbstkritisch auf die jüngere Vergangenheit der Band. Aus gutem Grund, wie er erklärt.

Kein Ziel ist hoch genug

„Ich finde es großartig, dass wir als Band immer noch auf dem aufsteigenden Ast sind und unseren jetzigen Erfolg stetig ausbauen“, ordnet Leclercq ein. „In Europa sind wir Headliner der meisten Festivals, aber es geht immer noch mehr. Wir veröffentlichen nicht einfach nur ein Album. Ich denke, das tut niemand. Manchmal hat man das Gefühl, manche Leute bringen nur ein weiteres Album als Vorwand für die nächste Tournee heraus. So fühlt es sich zumindest an, weil es vielleicht weniger inspiriert klingt. […] Ich kann schließlich nicht in die Köpfe der Leute schauen. Aber meiner Meinung nach ist dieses Album (KRUSHERS OF THE WORLD – Anm.d.A.) sehr stark.“

Krushers of the World (Box) [Vinyl LP]
Kundenbewertungen
Krushers of the World (Box) [Vinyl LP]*
von Nuclear Blast (Warner)
 Preis: € 69,99 Jetzt auf Amazon kaufen* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025 um 10:20 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.

Nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe (01/2026) erwartet euch eine exklusive Kreator-Vinyl-7″.Die brandneue Single ‘Satanic Anarchy’ gibt es hier zuerst in physischer Form, die extra angefertigte Aufnahme von ‘Strongest Of The Strong’ live vom METAL HAMMER PARADISE 2023 auf der B-Seite bekommt ihr nirgends sonst zu hören! Begleitet wird die Schallplatte in METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 von einer umfangreichen Kreator-Titel-Story. Diese Kreator-Vinylschallplatte ist ein echtes Sammlerstück und nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!

Trotz aller Euphorie betrachtet Leclercq sein Schaffen differenziert. Die Promo-Phase zu KRUSHERS OF THE WORLD hat ihn gelehrt, dass man seinen kreativen Output bestenfalls mit etwas zeitlichen Abstand betrachten sollte. Das veränderte auch seine Haltung zum Vorgänger HATE ÜBER ALLES (2022). „Man wird nie eine Band sagen hören: ‚Dieses Album ist Mist. Das davor war besser, aber mehr ist uns nicht eingefallen‘“, so der Musiker. „Am besten wäre es also, erst im Nachhinein darüber zu sprechen.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Jetzt, wo wir kurz vor der Veröffentlichung des neuen Albums stehen, ist HATE ÜBER ALLES zwar immer noch sehr stark, aber wir hätten rückblickend vielleicht einiges anders machen sollen. […] Die Aufnahmen fanden im Oktober 2021 statt und die Veröffentlichung im Juni 2022. Es war also ein langwieriger Prozess. Und ich denke, dadurch ist uns das gewisse Etwas – ​​ich kann es nicht genau beschreiben – ein Teil unserer druckvollen Energie verloren gegangen. Und genau die haben wir für dieses Album wiederentdeckt.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Devil's Horns Frédéric Leclercq hate über alles Interview kreator KRUSHERS OF THE WORLD neues Album
Testament: Eric Peterson will noch lange weitermachen
Testament-Gitarrist Eric Peterson @ Summer Breeze 2022
Testament lassen sich so schnell nicht vertreiben. Sie werden laut Gitarrist Eric Peterson noch lange Musik machen.
Testament haben nicht vor, in nächster Zeit das Handtuch zu werfen. Das bestätigt Gitarrist Eric Peterson im Interview mit Robert Walton von The Metal Meltdown, nachdem er gefragt worden war, ob die Band Pläne habe, bald in Rente zu gehen. Gefühlt jung Peterson sagt: "Wir tragen das bis ans Ende. Das sagt Chuck (Billy, Sänger - Anm.d.Red.) immer. Ich glaube, dass ich für immer weitermachen könnte. Aber wer weiß das schon? Ich fühle mich jung, ich fühle mich nicht, als wäre ich 60. Aber das ist fast seltsam für mich, weil wenn mein jüngeres Ich mich jetzt sehen könnte, wäre es…
Weiterlesen
Zur Startseite