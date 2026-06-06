Avenged Sevenfold haben sich nach 26 Jahren aus sämtlichen Label-Verträgen befreit und können sich nun selbst verwalten.

Avenged Sevenfold haben nicht nur 2023 mit LIFE IS BUT A DREAM... ihren Vertrag mit Warner erfüllt, sondern sich zusätzlich auch die Rechte an ihrem THE STAGE-Album gesichert, das 2016 über Capitol Records erschienen ist. Damit sind sie eine komplett unabhängige Band, wie sie in den Sozialen Medien bekanntgaben. Rückkauf Weiter heißt es in dem Statement: "Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir Capitol Records die Master-Aufnahmen und Rechte an THE STAGE (2016), THE STAGE (DELUXE EDITION) (2017) und LIVE AT THE GRAMMY MUSEUM (2017) abgekauft haben. Wir wollen euch darauf aufmerksam machen, weil ihr die Musik erneut zu…