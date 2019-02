Netflix zeigt Dokumentation über Lemmy Kilmister

Eine Reise zurück ins Jahr 1999. Nachdem Slipknot die Dokumentation ‘Welcome to Our Neighborhood’ bereits als DVD veröffentlichte, gibt es den Film nun auch vollständig im Netz zu sehen.

Slipknot haben ein wenig in ihren Archiven gekramt und einen Dokumentarfilm aus dem Jahr 1999 hervorgeholt. Den Streifen ‘Welcome to Our Neighborhood’ hat die Maskenband nun über ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Nach einer erstmaligen Erscheinung vor zwanzig Jahren, war der Film auch seit 2003 als DVD erhältlich. Es handelt sich dabei um ein Compilation-Video mit Live-Filmmaterial, Interviews und einem Musikvideo für ‘Spit it Out’. Seht hier den 28-minütigen Dokumentarfilm: https://www.youtube.com/watch?v=rDIwamoOkMo Eine neue Platte der Maskenband soll noch dieses Jahr erscheinen. Wie bei Slipknot üblich aktualisiert die Band ihre Masken und Kleidung mit jedem neuen Albumzyklus. Obwohl das genaue Aussehen der Masken…