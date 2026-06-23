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Dirty Sound Magnet live in Bellinzona 04.07.2026

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Adresse:
Festival, Bellinzona

Bellinzona

Künstler: Dirty Sound Magnet

Ort: Festival, Bellinzona

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Rockharz 2026: Alle Infos zum Festival
Rockharz 2023
Harte Klänge an Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge: Das Rockharz begeistert seit den frühen Neunzigern die Rock- und Metal-Fans. Die Running Order steht nun fest!
Datum Das Rockharz findet vom 01. bis zum 04. Juli 2026 statt. Veranstaltungsort Der Flugplatz Ballenstedt (Adresse: Asmusstedt 13, 06493 Ballenstedt) ist ansässig im Ballenstedter Ortsteil Asmusstedt am nördlichen Rand des Harzes. Im Prinzip ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Hildesheim und Leipzig. Tickets Nach nur drei Tagen Vorverkaufszeit waren alle Tickets für das Rockharz 2026 verkauft. Tages-Tickets ab 90,- Euro sind hier erhältlich. Bitte beachtet, dass der Einlass für Tagesgäste über einen separaten Einlass erfolgt und Tagestickets nicht zur Nutzung des Campingplatzes berechtigen. Line-up Hier findet ihr alphabetisch aufgelistet die bestätigten Bands für das Rockharz 2025. Neu hinzugekommene Bands sind…
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