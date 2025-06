Nach den schockierenden Vofällen um Brian Montana und dessen Tod äußert sich nun sein einstiger Possessed-Kollege Jeff Becerra.

Vergangene Woche veröffentlichte die Polizei von San Francisco eine Pressemitteilung über einen Schusswechsel mit Todesfolge – und zwar des Verdächtigen: Brian Montana, Ursprungsgitarrist von Possessed. Zugetragen hat sich das Ganze am frühen Abend des 28. April, als ein Streit zwischen Montana und einem Nachbarn eskalierte. Als die Polizeibeamten eintrafen und das Feuer erwiderten, konnte Montana „wirksam“ unschädlich gemacht werden. Ein Anwohner wurde „nicht lebensbedrohlich“ verwundet ins Krankenhaus gebracht. Brian Montana hingegen erlag seinen Verletzungen noch am Tatort. [Originalmeldung vom 02. Mai 2025] Becerras Verteidigungsplädoyer Nachdem sich Possessed zunächst nicht näher zum Vorfall geäußert, sondern lediglich in einer Instagram-Story Montanas Angehörigen…