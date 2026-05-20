Wir geben einen Überblick über die zahllosen Gestalten des Band-Maskottchens.

Eddie ist ein Verwandlungskünstler. Im Folgenden deshalb ein Versuch, seine umfassende, mittlerweile 41-jährige Geschichte in wenige Worte zu fassen. Schattige Gasse Erstmalig trat Eddie am 8. Februar 1980 in Erscheinung. Vom Rande einer düsteren Gasse blickte er hinterhältig auf sein flüchtendes Opfer. In der Hand hielt er seine Waffe, eine zerbrochene Flasche. Auf dem Cover ihrer ersten Single ‘Running Free’ (1980) lag Eddies Gesicht noch im Schatten. Erst vom zugehörigen Langspieler IRON MAIDEN (1980) starrte er den Betrachtern scheinbar direkt in die Augen – mit irrem Blick. Ursprünglich war Derek Riggs' wohl bekannteste Schöpfung für eine Punk-Band bestimmt. So hatte…