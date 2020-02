Fred Durst für Goldene Himbeere nominiert

John Travolta und Fred Durst bei der Premiere von "The Fanatic" am 22. August 2019 in Hollywood

[Ironie-Modus an] Die Cineasten unter euch haben sich bestimmt schon das filmische Meisterwerk von Limp Bizkit-Frontmann und Regie-Debütant Fred Durst zu Gemüte geführt. [Ironie-Modus aus] ‘The Fanatic’ mit Schauspieler John Travolta in der Hauptrolle wurde nun in diversen Kategorien für die Goldene Himbeere nominiert. Bei dieser Preisverleihung werden bekanntlich die unterirdischsten Leistungen des Kinojahres gekürt.

Wenig schmeichelnde Auszeichnung

‘The Fanatic’ darf sich nun Chancen ausrechnen, die Goldene Himbeere für den „Schlechtesten Film“, den „Schlechtesten Schauspieler“ (John Travolta) sowie den „Schlechtesten Regisseur“ (Fred Durst) abzustauben. Travolta und „Jedes Drehbuch, das er annimmt“ sind darüber hinaus in der Kategorie „Schlechteste Leinwand-Kombination“ nominiert. Fred Durst hat allerdings nicht nur Regie geführt bei ‘The Fanatic’, sondern ebenfalls das Drehbuch beigesteuert. In dieser Kategorie war unter anderem dank ‘Hellboy’ und ‘Rambo: Last Blood’ aber offenbar kein Platz mehr für ihn.

Nachdem die Nominierungen nun raus sind, stellt sich natürlich die Frage, wie hoch die Chancen von Fred Durst, John Travolta und ‘The Fanatic’ auf eine Goldene Himbeere sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Film zumindest in „Schlechtester Film“ und „Schlechtester Regisseur“ verliert, dürfte ziemlich hoch sein. Immerhin hat die Neuverfilmung des Andrew Lloyd Webber-Musicals ‘Cats’ die höchste Fallhöhe. Travolta hat allerdings gute Chancen sich unter anderem gegen Matthew McConaughey (‘Serenity’) und James Franco (‘Zeroville’) durchzusetzen.

Wer mal ein Auge auf ‘The Fanatic’ riskieren will, findet hier den Trailer zum Film: