Wie das Filmmagazin Deadline berichtet, wird Iron Maiden-Sirene Bruce Dickinson in eine Rolle in einem neuen Horrorfilm übernehmen. Der Streifen heißt ‘Bjorn Of The Dead’, und die Prämisse klingt schon einmal herrlich albern.

Der Film wurde von Bruces Sohn Austin Dickinson geschrieben und basiert auf einer Originalgeschichte von Andrew Prendergast. Die beiden werden auch die Produktion des Films übernehmen. ‘Bjorn Of The Dead’ handelt von einer Abba-Tribute-Band, die sich zu Beginn der Apokalypse zusammen mit anderen Tributebands in einem Nachtclub eingeschlossen wiederfindet. „Bjorn und seine Band müssen zusammenarbeiten, um sich selbst, die Menschheit und die Zukunft der Musik zu retten“, so die Beschreibung des Films.

Deadline bemerkt zudem an, dass der Film „zahlreiche Cameo-Auftritte aus der Welt des Rock und Heavy Metal“ haben wird. Außerdem sei der Film ein absolut „blutgetränktes Gore-Fest“. Was kann also schiefgehen?

Bereits 2008 schrieb Bruce einen Low-Budget-Horrorfilm namens ‘Chemical Wedding’. Der lange in Arbeit gewesene Film ist inspiriert von Dickinsons Liebe zu klassischen englischen Horrorfilmen der Hammer Studios und ähnlich altbackenen Werken, aber auch von seiner Faszination für den Okkultisten Aleister Crowley. Als der Film in die Kinos kam, wurde er von den Kritikern ziemlich verrissen. Mittlerweile genießt er allerdings speziell unter Maiden-Fans einen gewissen Kultstatus. Und selbst große Medien wie The Guardian schreiben mittlerweile, dass der Film „unbeabsichtigt komisch und gleichgültig gespielt“ sei, aber dennoch nie langweilig wird.

