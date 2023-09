Bruce Dickinson kündigt neues Soloalbum an

Darüber, dass Bruce Dickinson mit Produzent Roy Z an einem neuen Soloalbum werkelt, hatte METAL HAMMER schon berichtet. Nun hat der Iron Maiden-Frontmann die Veröffentlichung des besagten Longplayers angekündigt. Die Platte wird THE MANDRAKE PROJECT heißen und soll Anfang 2024 über BMG Records veröffentlicht werden. Sie stellt Dickinsons mittlerweile siebtes Solowerk dar — und das erste seit TYRANNY OF SOULS von 2005.

Zeitnahe Offenbarung

„Dieses Album war eine sehr persönliche Reise für mich, und ich bin extrem stolz darauf“, kommentiert Bruce Dickinson in einem Statement THE MANDRAKE PROJECT. „Roy Z und ich habe jahrelang geplant, geschrieben und aufgenommen. Nun freue ich mich darauf, dass die Leute es endlich hören werden. Noch mehr freue ich mich auf die Aussicht, mit dieser fantastischen Band, die wir zusammengestellt haben, auf Tournee zu gehen und die Scheibe zum Leben zu erwecken. Wir planen so viele Shows, wie wir können, an so vielen Orten wie möglich für so viele Menschen, wie wir können. In Bezug darauf, was THE MANDRAKE PROJECT tatsächlich ist: Das wird alles bald enthüllt werden!“

Der Iron Maiden-Sänger hat bereits eine Handvoll Konzerte anberaumt. So wird es für ihn und seine Band im Frühjahr 2024 zunächst nach Mexiko und Brasilien gehen. Im April und Mai stehen Live-Termine in Guadalajara, Mexico City, Curitiba, Porto Alegre, Brasilia, Belo Horizonte, Rio De Janeiro, Ribeirao Preto sowie São Paulo an. Doch die europäischen Fans von Bruce Dickinson dürfen sich auch Hoffnung darauf machen, dass der Brite ins Abendland kommt. Zum einen wegen seiner Worte in obigem Statement, zum anderen sollen weitere Tourneepläne „zur rechten Zeit“ enthüllt werden.

