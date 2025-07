Michael Poulsen von Volbeat erzählt in einem aktuellen Interview von einer weiteren OP im Rachen, bei der sogar Laser eingesetzt wurden.

Volbeat sprechen derzeit allerorts über ihr neues Studioalbum GOD OF ANGELS TRUST — unter anderem in der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe sowie bei Full Metal Jackie. Im Gespräch mit der mit US-Moderatorin kam auch ein unangenehmes Thema für Frontmann Michael Poulsen auf: Der Däne musste zum dritten Mal unters Messer wegen Stimmproblemen. Die Unschuld von Dänemark Zunächst erläuterte der Volbeat-Chef, dass die Band-Pause vor GOD OF ANGELS TRUST für die Musiker ganz schön ungewohnt war. Doch sie war eben notwendig: "Tatsächlich musste ich eine dritte Halsoperation über mich ergehen lassen. Dabei kam ein Blue Laser-System zum Einsatz [damit werden die Stimmbänder…