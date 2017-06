THIS IS THE SOUND

Anna Murphy mauserte sich über die Jahre an der Drehleier und dem Mikrofon zum Aushängeschild von Eluveitie. Entsprechend tief saß der Schock bei den Fans, als sie und die langjährigen Mitglieder Merlin Sutter (Schlagzeug) und Ivo Henzi (Gitarre), wohl nach Streit hinter den Kulissen, dort das Handtuch geworfen haben.

Neben allerlei Features und Projekten stellen die drei nun die gemeinsame Band Cellar Darling vor. Eluveitie light? Mitnichten! Mit deren Mischung aus Melodic Death und Folk Metal hat das Trio wenig gemein, die offensichtlichen Parallelen erschöpfen sich im Klang der Drehleier und Murphys charakteristischem, zart-rauchigem Gesang. Der Alternative Folk Pop Rock auf THIS IS THE SOUND erinnert am ehesten an eine Mischung aus The Gathering und Subway To Sally, mal schwelgend (‘Challenge’, ‘Rebels’), mal mit zackigeren Grooves (‘Hullaballoo’), folkloristischer (‘Avalanche’, ‘Water’), düsterer (‘Six Days’) oder experimenteller (‘Hedonia’); immer aber mit zauberhaften Melodien und satten Gitarren.

Man beschwert sich auf hohem Niveau, wenn man anführt, dass nicht alle Songs gleich gut im Ohr bleiben und sich im Lauf des Albums das ein oder andere Déjà-vu einschleicht. Wer es folkloristisch-mystisch rockend liebt, ist mit Cellar Darlings Debütalbum bestens bedient!