Die Lücke, die Ghost Brigade hinterlassen haben, könnte endlich gestopft werden: Die finnischen Marianas Rest stoßen in die gleiche Richtung und mischen auf ihrem dritten Album FATA MORGANA einen brodelnden, dunklen Cocktail aus Doom, Dark und Melodic Death Metal. Mit Omnium Gatherum-Keyboarder Aapo Koivisto haben sie einen Mann in ihren Reihen, der bereits auf eine gewisse Karriere in der Düsterwelt zurückblicken kann, sich hier aber eher im Hintergrund hält: Den Ton geben schwer dröhnende, langsam fließende Riffs an, die den Hörer immer erst tief herunterziehen und zermürben, bevor sie Platz für seltene, aber heftige Eruptionen machen.

Um Melodien sind Marianas Rest dabei nie verlegen, und Lindsay „Schoolcraft“ Matheson bildet in einigen Stücken den ätherischen Gegenpart zu den mal tiefen, zumeist krächzenden Growls von Sänger ­Jaakko Mäntymaa. In all der Finsternis erschafft das Sextett acht einzigartige und abwechslungsreiche Songs; wem der Frühling dieses Jahr zu früh kommt, ist mit FATA MORGANA gut beraten.

