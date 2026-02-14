Toggle menu

Dyse live in Dresden 01.05.2026

Künstler: Dyse

Rob Reiner (‘This Is Spinal Tap’): Anklage gegen Sohn Nick
Rob Reiner und sein Sohn Nick Reiner 2016 in New York
Der Staatsanwalt des Bezirks Los Angeles erhebt Anklage gegen Nick Reiner wegen des Mordes an seinen Eltern Michele und Rob Reiner.
Nachdem Regisseur Rob Reiner (‘This Is Spinal Tap’, ‘Harry und Sally’) und seine Frau Michele Singer Reiner durch Messerstiche umgebracht wurden, konzentrierten sich die polizeilichen Ermittlungen schnell auf Nick Reiner. Der Verdacht scheint sich erhärtet zu haben, denn die Justiz klagt den Sohn des Ehepaares des vorsätzlichen Mordes an. Dies berichtet unter anderem die New York Times. "Sehr lauter Streit" Demzufolge hat Nathan J. Hochman, der Bezirksstaatsanwalt des Los Angeles County, die Anklage bekanntgegeben. Nick Reiner selbst ist dafür am Dienstag, den 16. Dezember 2025  nicht vor Gericht erschienen. Laut seinem Anwalt Alan Jackson bekam der Beschuldigte keine medizinische Freigabe…
