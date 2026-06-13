Def Leppard-Gitarrist Phil Collen will in der Sphere in Las Vegas auftreten. Doch der Musiker hat einige Bedenken.

Die Sphere At The Venetian Resort ist eine populäre Konzert-Location in Las Vegas. Kein Wunder also, dass größere Bands früher oder später dort einmal haltmachen. Def Leppard-Gitarrist Phil Collen hat allerdings einige Bedenken, ob er mit seiner Band dort auftreten soll. Trotzdem würde er eine entsprechende Chance wahrnehmen wollen. Heikles Unterfangen „Ich habe dort nur ‘Der Zauberer von Oz’ (Musical, 1969 – Anm.d.A.) gesehen, aber online viel darüber (die Sphere At The Venetian Resort – Anm.d.A.) gelesen. Das soll jetzt keine Kritik sein, aber es scheint, als ob die Sphere immer die jeweilige Band präsentiert, die dort spielt“, erzählte Collen…