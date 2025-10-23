Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 11/2025 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.

Liebe Metalheads, Iron Maiden blicken nicht gerne zurück. Wenn sie sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigen, dann, indem sie sie in die Jetztzeit holen. Das gilt für ihre gefeierten History-Tourneen (die „Run For Your Lives“-Tour geht 2026 in die Verlängerung, präsentiert von METAL HAMMER) – und ebenso für den soeben erschienenen Bildband ‘Infinite Dreams’. Über 600 teils unveröffentlichte, teils legendäre, immer kultige Ab­bildungen führen den Fan durch die 50-jährige Geschichte von Iron Maiden. Wie viel Spaß es macht, durch Historie, Legenden und Erinnerungen zu blättern, durften wir zusammen mit Band-Mitgliedern erleben: Wenige Stunden vor dem Berlin-Konzert im Juli saß METAL HAMMER…