An einen möglichen Ruhestand will der inzwischen ein Dreiviertel-Jahrhundert alte Alice Cooper noch keine Gedanken verschwenden.

Alice Cooper denkt nicht daran, sich in den Ruhestand zu verabschieden. Der mittlerweile 75-Jährige sagte in der Sendung "The Power Hour" auf die Frage, ob er irgendwelche Rentenpläne habe: "Das Wort Rente befindet sich nicht im meinem Vokabular. Die Leute fragen mich, warum ich nicht einfach aufhöre und Golf spiele. Doch Golf spiele ich sowieso. Jeden Tag. Wenn es ein Konzert gibt, spiele ich am Morgen Golf, und dann mache ich am Abend die Show." Aktuell kein Thema Bereits 2018 wurde Alice Cooper auf eine möglicherweise bevorstehende Pension angesprochen. "Ich habe immer eines gesagt", entgegnete der Rocker, der mit bürgerlichem Namen…