Iron Maiden, Mastodon, Böhse Onkelz u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im Juni 2026. Termine und Tickets!

Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im Mai 2026 – präsentiert von METAL HAMMER. Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive zahlreicher aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop. METAL HAMMER präsentiert: Iron Maiden live 2026 In Deutschland können sich Fans auf eine exklusive Headlinershow von Iron Maiden am 02.06.2026 in der Heinz von Heiden Arena in Hannover freuen. Dort werden die britischen Heavy-Metal-Legenden vor 45.000 Zuschauern ihr 50. Band-Jubiläum auf der nächsten Etappe einer Tour feiern, die schon jetzt als ihre spektakulärste jemals gilt. >> alle weiteren Infos, Termine und Tickets - Böhse Onkelz…