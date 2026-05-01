At The Gates wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Social Distortion und Long Distance Calling auf die Plätze verweisen.

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Maiausgabe: At The Gates THE GHOST OF A FUTURE DEAD Das Album des Monats Mai 2026 stellen At The Gates. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 5,25 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen. >> Lest hier das komplette Review zu THE GHOST OF A FUTURE DEAD von At The Gates << *** Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop/einzelhefte *** Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Maiausgabe 2026!…