Rob Halford über Suizid im Rock: „Es ist diese schreckliche Sache, die einfach nicht aufzuhören scheint.“

Der Judas Priest-Sänger Rob Halford betonte kürzlich in einem Interview mit Wall Of Sound, wie wichtig es ist, das Stigma, das mit dem Gespräch über mentale Gesundheit verbunden ist, zu beenden. In Anlehnung an vergangene Todesfälle von Musikern wie Chris Cornell, Chester Bennington und Keith Flint, die sich nach dem Kampf gegen Drogenmissbrauch und Depressionen das Leben nahmen, erzählte Halford:

Gegenseitige Unterstützung

„Es ist eine unglaublich schwierige Sache, herauszufinden, was in jemandes Kopf vorgeht. Das einzige, was man tun kann, ist, sich gegenseitig zu lieben, zu unterstützen und nach irgendwelchen verräterischen Signalen Ausschau halten.

Suizid im Rock and Roll und bei kreativen Leuten, es ist einfach diese schreckliche, schreckliche Sache, die einfach nicht aufzuhören scheint. Das Gute ist, dass heutzutage offener darüber diskutiert wird. Früher wurde gesagt: ‘Oh, du bist deprimiert. Reiß dich zusammen und mach weiter.‘ Das kann man nicht tun. Man muss versuchen, der Person zu helfen.“