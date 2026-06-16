Hatebreed und Life Of Agony haben eine gemeinsame Tournee angekündigt, die die beiden Bands kommenden Herbst nach Europa führt.

Fans in Europa, sowohl von Hatebreed als auch von Life Of Agony, dürften Freudensprünge machen. Nicht nur haben beide Bands dieses Jahr Gastspiele bei diversen Festivals – im Herbst geht es gemeinsam auf „East Coast Assault on Europe Tour 2026“. Genauer gesagt stehen im November zahlreiche Termine auf dem europäischen Festland an. Über die Sozialen Medien verkünden Hatebreed und Life Of Agony, dass es immerhin „mehr als zwanzig Jahre gedauert hat, bis wir uns zusammengetan haben.“ Bei drei der insgesamt zwölf Konzerte rocken Hatebreed die Bühne allerdings allein. In Belgrad, Saarbrücken und bei der finalen Show werden Life Of Agony…