AC/DC haben es wahrgemacht. 2024 kommen Angus Young und Co. nach acht Jahren Tourneepause wieder auf ausgedehnte Konzertreise. Zwei Zusatzkonzerte wurden bekanntgegeben.

Nach Wochen voller Spekulationen, Leaks und Gerüchten ist es endlich so weit: AC/DC haben eine Konzertreise für dieses Jahr angekündigt. Im Rahmen dessen machen die Aussie-Rocker auch mehrfach in Deutschland, Österreich und der Schweiz Station. Auf dem Tourplan stehen München, Gelsenkirchen, Hockenheim, Dresden, Hockenheim, Stuttgart, Nürnberg, Hannover, Wien und Zürich. Sämtliche Live-Termine finden sich weiter unten -- beziehungsweise auf www.acdc.com/tour. Aufgrund der enorm großen Nachfrage wurden zwei Zusatztermine bekanntgegeben - für Dresden und Hannnover (siehe unten)! Let There Be Rock Der Ticket-Vorverkauf startet bereits diese Woche -- am Freitag, den 16. Februar 2024 um 11 Uhr auf unter anderem eventim.de.…