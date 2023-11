Wen Zakk Wylde über die Gitarrenkunst redet sollte man ihm zuhören. Nun erklärte er, warum Pioniere ebendieser mithilfe von ProTools lange nicht so einflussreich gewesen wären.

Weniger Kreativität durch ProTools Die Einführung der Software ProTools hat zweifellos die Aufnahmemöglichkeiten für Musiker erheblich erleichtert und ihr Leben in gewisser Weise bequemer gemacht. Dennoch argumentierte Zakk Wylde in einem Interview mit Rick Beato, dass einige Aufnahmen, die heute als zeitlose Meisterwerke gelten, sich grundlegend verändert hätten, wenn ProTools bereits in den Anfangstagen der Musik zur Verfügung gestanden hätte. „Stell dir vor, Jimi Hendrix oder die Beatles hätten ProTools verwendet. Diese Aufnahmen wären lange nicht so gut gewesen“, sagte Wylde und betonte, dass die damaligen Musiker aufgrund begrenzter Ressourcen gezwungen waren, kreativ zu sein und innovative Wege zu finden,…