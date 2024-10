Wie Frontmann Joey Belladonna in einer Videobotschaft auf Instagram verkündet, arbeiten Anthrax derzeit fleißig an neuer Musik.

Gespannt wartet die Metal-Welt auf ein neues Album von Anthrax. Immer wieder lässt die Band ihren Arbeitsfortschritt an dem Nachfolger zu FOR ALL KINGS (2016) durchblicken. Nun meldet sich Frontmann Joey Belladonna zu Wort und erklärt, dass er sich freue, wenn Fans endlich in den Genuss der neuen Musik kommen werden. Anthrax machen Fortschritte In einem Video auf Instagram äußerte sich Belladonna zu den aktuellen Arbeiten am bevorstehenden Album und berichtet, dass er die Gesangsaufnahmen beinahe beendet habe. „Ja, ich bin heute erst in L.A. angekommen. Morgen fange ich an zu singen, fange wieder an, an der Platte herumzuwerkeln und…