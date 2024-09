Motionless In White haben im kommenden Jahr einiges vor. Neben einer ausgiebigen Headlinertour soll auch ein neues Album erscheinen.

Zwar haben Motionless In White in den vergangenen Monaten immer wieder Gastauftritte und Shows bei diversen Festivals gespielt, aber eine eigene Tour liegt schon lange zurück. Dies soll sich bald ändern. Anfang 2025 starten die US-Metalcorer zusammen mit Fit For A King und Brand Of Sacrifice eine ausgiebige Europatournee mit einigen Stopps in Deutschland. Hier die Termine: 23.01.2025 Hamburg, Inselpark Arena 24.01.2025 Berlin, Columbiahalle 31.01.2025 München, Tonhalle 10.02.2025 Stuttgart, LKA-Longhorn 11.02.2025 Wiesbaden, Schlachthof 15.02.2025 Köln, Palladium Realismus Weiterhin verkündete Frontmann Chris "Motionless" Cerulli…